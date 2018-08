Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Florian Obadan si Didina Iacob vor primi titlul de “Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” in Eveniment / on 24/08/2018 at 14:52 / Ca in fiecare an, in cadrul evenimentelor ce marcheaza Zilele Municipiului Alexandria, va fi acordat titlul de Cetatean de onoare unor personalitati care…

- Un alt sfarșit de saptamana aglomerat pentru Serviciul de Ambulanța in Eveniment / on 20/08/2018 at 09:36 / In perioada 17.08.2018, ora 00.00 – 20.08.2018, ora 08.00, Serviciul de Ambulanța Județean Teleorman a fost solicitat sa intervina in 557 de cazuri. Din pacate, cinci dintre aceste…

- Presedintele Donald Trump a criticat sambata vehement blocarea de catre retelele de socializare a unor conturi si continuturi ale unor personalitati din randul dreptei conservatoare americane, liderul de la Casa Alba vorbind despre 'discriminare' si calificand drept 'bolnav' comportamentul a doua…

- Avand in vedere existența dezinformarii, a propagandei de stat și a harțuirii in mediul online, mai multe companii au decis sa limiteze tipurile de conținuturi care pot fi postate in cadrul platformelor lor, scrie thenewyorktimes.com. Știrile care se dovedesc a fi false vor fi aratate pe Facebook in…

- Accident rutier cu victime, la Segarcea Vale in Eveniment / on 22/07/2018 at 12:22 / Pompierii militari din cadrul Detașamentului Turnu Magurele au fost solicitați, cu o seara in urma, sa intervina la un accident rutier produs pe raza localitații Segargea Vale, in urma caruia doua persoane au avut…

- Google, Facebook, Microsoft și Twitter au anunțat o noua inițiativa de standardizare denumita Data Transfer Project, conceputa ca o noua modalitate de a muta datele intre platforme. Intr-o postare pe blogul companiei, Google descrie proiectul ca o funcție care permite utilizatorilor sa "transfere date…

- Trupul adolescentei disparute in apele raului Vedea, gasit de echipajele de cautare in Eveniment / on 14/07/2018 at 11:36 / Adolescenta de 13 ani disparuta, joi, in apele raului Vedea, la Smardioasa, a fost gasita in aceasta dimineata, la mai bine de un km de locul in care fusese vazuta ultima data.…

- Accident rutier la Turnu Magurele; patru persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 08/06/2018 at 17:52 / Patru persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier petrecut in aceasta dupa amiaza in municipiul Turnu Magurele, la iesire spre Alexandria. Potrivit purtatorului de cuvant…