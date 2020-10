Stiri pe aceeasi tema

- Studenților din China care plagiaza le-ar putea fi respinse cererile pentru un credit ipotecar, și-ar putea pierde accesul la transportul în comun și s-ar putea trezi cu viteza la Internet scazuta sub un nou plan al Beijingului de a-și extinde controversata schema de credite sociale, relateaza…

- Totul despre confruntarile Donald Trump – Joe Biden Alegerile prezidențiale din SUA se apropie. Vo avea loc in luna noiembrie. Pana atunci insa, vom asista la o serie de confruntari istorice intre Donald Trump și Joe Biden. Iata in continuare tot ce se știe in prezent despre confruntarile Donald Trump…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, candidat al Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, a anuntat, marti seara, ca va candida in tandem cu senatoarea Kamala Harris in scrutinul prezidential programat in noiembrie.Citește și: Vasile Blaga ii distruge visul lui Traian Basescu:…

- Simona Halep a inceput cu dreptul turneul de la Praga. Romanca a castigat, astazi, primul sau joc dupa reluarea competitiilor, 6-1, 1-6, 7-6 (7-3) cu slovena Polona Hercog si astfel si-a asigurat prezenta in turul secund al turneului din Cehia. Partida a durat doua ore si 32 de minute. Primul set a…

- Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis rezultatele alegerilor prezidentiale din SUA, incepand din 1984, spune ca Donald Trump va pierde in acest an sefia pentru Casa Alba, conform CNN.Allan Lichtman a prezis corect castigatorul fiecarei curse prezidentiale de la victoria realegerii lui…

- CHIȘINAU, 6 aug - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat amanarea primei dezbateri prezidențiale, programata pentru 29 septembrie, deoarece „in unele cazuri” votarea la alegerile prezidențiale prin poșta poate incepe mai devreme de aceasta data. ”Cum pot trimite alegatorii buletinele…

- Pandemia de COVID-19 continua sa se agraveze in SUA cu o viteza exponentiala, cu doua recorduri inregistrate intr-o saptamana, dar introducerea unor obligatii precum portul mastii se loveste de rezistenta alesilor si a cetatenilor in numele libertatii individuale, relateaza AFP. Aproape jumatate…