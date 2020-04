Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca ar putea lua el insusi medicamentul anti-malarie pe care il promoveaza ca tratament impotriva coronavirusului, desi medicii atrag atentia ca nu a fost dovedita eficienta acestuia, iar liderul de la Casa Alba nu a fost diagnosticat cu boala COVID-19,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca ar putea lua el insusi medicamentul anti-malarie pe care il promoveaza ca tratament impotriva coronavirusului, desi medicii atrag atentia ca nu a fost dovedita eficienta acestuia, iar liderul de la Casa Alba nu a fost

- Testate ca posibil leac pentru Covid-19 Hidroxiclorochina, medicament anti-malarie produs de India, a fost apreciata ca un potențial remediu pentru Covid-19 . Președintele american Donald Trump i-a cerut premierului Narendra Modi sa renunțe la interdicția exporturilor . Guvernul federal a acumulat deja…

- Agentia americana de securitatea alimentelor si medicamentelor (FDA) a anuntat o penurie de hidroxiclorochina si clorochina - folosite impotriva malariei - care ar fi eficiente in tratarea pneumopatiilor cauzate de noul coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Cele doua tratamente…

- Președintele american Donald Trump, disperat sa repuna economia SUA pe picioare, face declarații hazardate in plina criza COVID-19 peste Ocean. In Romania e trecut de miezul noptii, vineri spre sambata. In SUA, pe coasta de est e ora de prime-time. CNN e live de la Casa Alba. La Washington, Donald…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…