TRUMP se întoarce pe rețelele sociale! Cu platforma proprie Jason Miller, un purtator de cuvant al campaniei electorale din 2020 a lui Trump, a declarat postului de televiziune ca Trump va reveni in spatiul mediei sociale cu o noua platforma, proprie, care ”va redefini complet jocul”. Schimbare majora la vaccinare! Ministerul Sanatații a anunțat ce se va intampla din aprilie Miller nu a oferit alte detalii si nu a fost disponibil vreun comentariu din parte reprezentantilor companiei Trump Organization. Twitter, Facebook si alte platforme au fost in centrul atentiei pentru modul in care gestioneaza conturile politicienilor si ale oficialilor guvernamentali,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, suspendat de pe Twitter, Facebook si alte site-uri de socializare, in urma atacului care a avut loc pe 6 ianuarie impotriva Capitoliului Statelor Unite, intentioneaza sa lanseze propria sa platforma de socializare, in doua sau trei luni, a declarat duminica unul…

- Jason Miller, un purtator de cuvant al campaniei electorale din 2020 a lui Trump, a declarat postului de televiziune ca Trump va reveni in spatiul mediei sociale cu o noua platforma, proprie, care ”va redefini complet jocul”. Miller nu a oferit alte detalii si nu a fost disponibil vreun comentariu din…

- Donald Trump, interzis pe Twitter din ianuarie, va reveni pe rețelele sociale în urmatoarele trei luni cu "propria sa platforma", a declarat duminica un consilier al fostului președinte al Statelor Unite, citat de AFP."Cred ca îl vom vedea pe președintele Trump revenind…

- Platforma de social media Twitter a anuntat, luni, ca intentioneaza sa-si amplifice lupta impotriva dezinformarii, inclusiv prin posibilitatea de a le bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Credem sa acest sistem de avertismente…

- Conturile lui Donald Trump au fost blocate, iar susținatorii sai au acuzat Twitter și Facebook de cenzura. Acțiunile giganților tehnologici au provocat nedumerire in rindul politicienilor europeni. Despre cine s-a mai confruntat cu cenzura pe internet - in materialul RIA Novosti. "Dupa ce am studiat…

- Twitter a suspendat vineri permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile „incitarii la violenta” din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor...

- Dupa ce Twitter i-a suspendat contul personal presedintele american Donald Trump a declarat ca ar putea lansa o noua platforma concurenta si ca negociaza cu diferite alte site-uri, informeaza sambata dpa. Trump a postat aceste comentarii intr-o serie de tweet-uri de pe contul prezidential POTUS, care…

- Rețelele sociale Twitter și Facebook au inghețat temporar conturile președintelui american Donald Trump, semnaland acest lucru pentru presa locala. Anterior, Trump, in mijlocul revoltelor, s-a intors catre protestatarii de la Capitol și a spus ca alegerile i-au fost furate. Și-a chemat susținatorii…