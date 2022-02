Stiri pe aceeasi tema

- „SUA știu ce se petrece in teren, dar continua sa caute o soluție diplomatica pentru a dezamorsa criza de la granițele Ucrainei, insa acumularea continua a trupelor rusești este un obstacol in calea dezescaladarii conflictului”, a avertizat Casa Alba, potrivit mesajului transmis, luni seara, de secretarul…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Joe Biden a anuntat ca va trimite „in curand” un numar mic de soldați americani in Europa de Est, pe fondul tensiunilor cu Moscova din cauza Ucrainei. „Voi trimite in curand trupe americane in Europa de Est și in țarile NATO. Nu multe”, a declarat liderul de la Casa Alba. SUA au plasat deja 8.500 […]…

- Statele Unite sunt pregatite ca, in cazul unui atac al armatei ruse in Ucraina, sa interzica exportul de tehnologie catre Rusia, a anuntat marti un oficial de rang inalt de la Casa Alba, relateaza AFP.

- Putin s-a declarat ''multumit'' de aceasta convorbire de aproximativ 50 de minute, ''serioasa si concreta'', potrivit unui oficial al administratiei americane.Cei doi lideri au mentionat calea diplomatica pentru iesirea din criza generata de amenintarea unei invazii ruse. Dar orice progres diplomatic…

- Presiunea militara imensa pusa de Kremlin la granița dintre Rusia și Ucraina determina Casa Alba sa pregateasca masuri extraordinare pentru contracararea unei invazii ordonate de președintele Putin. Administrația Biden studiaza acum daca și cum ar putea SUA sa sprijine o insurgența antiruseasca in interiorul…

- Amenințarea Rusiei la granița Ucrainei este tot mai mare, iar liderii mondiali cauta metode prin care sa evite un potențial conflict. Americanii au cerut Germaniei sa inchida gazoductul Nord Stream 2 in cazul in care armata rusa trec granițele Ucrainei. Oficialii americani le-au spus membrilor Congresului…

- Joe Biden a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand ca…