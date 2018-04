Trump se dezlantuie pe Twitter: Relatia proasta cu Rusia a fost cauzata de o investigatie falsa si corupta

Donald Trump a scris, miercuri, pe Twitter, ca relatia proasta dintre SUA si Rusia a fost cauzata de investigatia privind ingerintele ruse in alegerile prezidentiale americane din 2016.



El a catalogat ancheta procurorului special Robert Mueller drept "falsa si corupta", acuzand ca e condusa de "toti democratii loialisti sau oameni care au lucrat pentru Obama".



Presedintele american sustine ca in ancheta nu s-a descoperit nimic care ar indica interferenta Rusiei in prezidentiale, asa ca toata lumea "innebuneste" din cauza asta.



"Mare parte din relatia proasta cu Rusia…