Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat dispus luni sa discute cu liderul iranian, fara conditii prealabile, modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Teheranul, spunand: "Daca vor sa se intalneasca, ne vom intalni". Potrivit Reuters, intrebat la Casa Alba daca ar fi dispus sa-l intalneasca pe liderul iranian, Hassan Rouhani, Donald Trump a spus: "M-as intalni cu oricine. Eu cred in intalniri", in special in cazurile in care in joc este razboiul. Pozitia presedintelui SUA reprezinta o scadere insemnata de ton fata de ultima perioada,…