Presedintele american Donald Trump a salutat miercuri ''forta'' legaturilor dintre SUA si Mexic, primindu-l pe omologul sau mexican Andres Manuel Lopez Obrador la Casa Alba, in cursul primei intalniri dintre cei doi lideri, relateaza AFP.



"Relatia dintre Statele Unite si Mexic nu a fost niciodata la fel de buna ca in prezent", a declarat in fata presei miliardarul republican, care a fost ales in 2016 in special in baza promisiunii de a construi un zid la granita cu Mexicul.



In timpul campaniei sale, el i-a numit in special pe imigrantii latini ''baieti…