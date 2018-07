Trump s-a suparat pe Twitter: Acuza platforma ca blocheaza mesajele liderilor republicani

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american negociaza cu Turcia vanzarea sistemului antiracheta Raytheon Patriot, in locul sistemului rusesc S-400 dorit initial de autoritatile de la Ankara. Ambasadorul american Tina Kaidanow, secretarul de Stat pe probleme politico-militare, a declarat ca o delegatie…

- Copiii migrantilor arestati dupa trecerea ilegala a frontierei vor putea fi detinuti impreuna cu parintii lor, a decis guvernul american intr-un document dat publicitatii vineri, informeaza Reuters. Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are…

- In conditiile in care un judecator al Curtii Supreme americane si-a anuntat retragerea, presedintele Donald Trump va trebui sa numeasca un inlocuitor. Decizia nu e usoara, deoarece Curtea Suprema are un cuvant greu de spus in multe dintre chestiunile care tin de viata oamenilor obisnuiti din SUA, de…

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…

- Proeuropeanul Andrei Nastase, proaspat ales primar al Chisinaului, considera ca lupta impotriva Justitiei din Romania va face foarte mult rau intregii regiuni. "Lupta cu Justitia va face foarte, foarte mult rau nu doar romanilor, Romaniei, dar si intregii regiuni, Europei. Iata de ce as indemna…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, s-a declarat "perplex" in legatura cu hotararea omologului sau american, Donald Trump, de a anula intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a jucat un rol esential in organizarea intrevederii lui Donald…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…

- Donald Trump i-a avertizat extrem de dur pe membrii echipei sale care se afla la originea unor divulgari in presa, pe care i-a catalogat drept "tradatori". "Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ…