- Presedintele american Donald Trump a primit o sustinere neasteptata in cursa pentru Casa Alba din partea talibanilor din Afganistan, a relatat postul CBS News, citat de dpa, potrivit AGERPRES."Speram ca va castiga alegerile si va pune capat prezentei armatei americane in Afganistan", a declarat…

- Liderul republicanilor din Senatul american, Mitch McConnell a dezvaluit, joi, ca nu a mai fost la Casa Alba din luna august, motivand decizia de a nu mai pași acolo prin faptul ca regulile de limitare a raspandirii coronavirusului nu sunt și nu au fost respectate, „iar acum se platește prețul pentru…

- Serbia este prima tara europeana care isi va muta ambasada in Israel din Tel Aviv la Ierusalim. Miscarea va avea loc pana la finalul lui iulie 2021 si este o lovitura data de Trump inaintea alegerilor prezidentiale din Statele Unite.Anuntul mutarii ambasadei a venit dupa un summit la Casa…

- Decretul presedintelui are rolul ”sa sustina cooperarea pentru a crea relatii bilaterale”, potrivit agentiei. Anuntul a survenit in timp ce operatorul aerian israelian El Al Airlines urmeaza sa efectueze pe 31 august prima cursa directa intre Ben Gurion Airport din Tel Aviv si capitala Emiratelor Arabe…

- Berlinul "a facut avere" de pe urma trupelor americane, a afirmat miercuri presedintele SUA, Donald Trump, afirmand ca Statele Unite apara Germania de Rusia, desi Moscova beneficiaza de miliarde de dolari din contractele energetice, anunța MEDIAFAX.Germania "a facut avere de pe urma trupelor…

- Președintele Statelor Unite a afirmat ca noul coronavirus ''va disparea'' si si-a exprimat opozitia fata de ideea impunerii la nivel national a obligativitatii purtarii mastii, transmit AFP si dpa. ''Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru va disparea'. O spun inca o data'', a declarat…