Trump s-a întors pe Facebook şi YouTube, după doi ani de restricții Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP, citata de Agerpres. „M-am intors!”, a scris omul de afaceri. „Imi […] The post Trump s-a intors pe Facebook si YouTube, dupa doi ani de restricții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului, scrie AFP. „M-am intors!”, a scris omul de afaceri. „Imi pare rau…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP.

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP.

- Donald Trump a repurtat o mare victorie in mediul online. Fostul presedinte SUA a postat, vineri, pe Facebook și YouTube pentru prima data de la suspendarea sa in urma cu doi ani, in urma asaltului asupra Capitoliului. „M-am intors!”, a scris fostul președinte republican, care iși dorește un al doilea…

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP.

- Fostul presedinte american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat in 2024, a publicat vineri pe Facebook si YouTube pentru prima data de cand a fost expulzat in urma cu peste doi ani in urma asaltului asupra Capitoliului de la Washington, noteaza AFP, citat de Agerpres."M-am intors!",…

- Platforma de video online YouTube a anunțat vineri, 17 martie, ca a pus capat suspendarii lui Donald Trump, dupa ce miliardarul a fost reprimit și pe Twitter, Facebook si Instagram, a informat news.ro, care citeaza AFP. „Incepand de azi, canalul Donald J. Trump nu mai este supus unor restrictii”, se…

- The US and Japan announced plans to strengthen defense cooperation on land, at sea and in space as they expressed growing concern about the growing challenge posed by China and its ties with Russia, according to Bloomberg. Speaking after a day of security talks in Washington, officials said Wednesday…