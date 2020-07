Lideri ai patru landuri germane au trimis o scrisoare comuna catre 13 membri ai Congresului SUA pentru a le cere sa-l impiedice pe pe Donald Trump sa reduca prezenta militara americana in Germania. Cu bazele, unitațile de lupta sau spitalele lor militare, trupele americane staționate in țara sunt „ coloana vertebrala a prezenței americane in Europa […]