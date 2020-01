Stiri pe aceeasi tema

- Pizza, hamburgerii si cartofii prajiti vor ajunge din nou in meniurile cantinelor din colegiile americane, la ordinul presedintelui american. Donald Trump a anulat standardele nutritionale impuse de fosta Prima Doamna a SUA, Michelle Obama, informeaza sambata EFE, citata de Agerpres.

Comisia Europeana a rambursat marti Romaniei peste 1,024 miliarde de euro, suma…

- Agenția ONU pentru Refugiați este acuzata ca nu a acordat ajutoare alimentare unor persoane cazate intr-un centru de refugiați deținut de ONU la Tripoli, in capitala Libiei, potrivit site-ului cotidianului The Guardian, citat de Mediafax.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit decat pentru primul trimestru al acestui an. Potrivit acestuia, restantele la plata subventiilor la motorina se ridica la aproape 400 de milioane…

- "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin Centrele Judetene, aduce la cunostinta opiniei publice ca efectueaza platile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse in luna septembrie 2019, aferente serviciilor prestate in luna august a…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 octombrie si pana in prezent, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2019, a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, astfel: – 561.958.064…