Trump reia acuzaţiile privind fraude / Surse: Ar putea recunoaşte înfrângerea în anumite condiţii Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a reluat duminica acuzatiile privind nereguli electorale, cerând verificarea modului în care au fost autentificate procese verbale în state decisive, dar, conform unor surse de la Washington, ar putea recunoaste înfrângerea în anumite conditii, relateaza Mediafax.

"Trebuie sa verificam voturile. Abia am început etapa de centralizare. Trebuie sa verificam suspiciunile. Sunt o serie de reclamatii ca ar fi fost fraude electorale. În aceasta tara, au mai fost probleme electorale", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

