Trump reduce numărul militarilor din Afganistan, dar oprește retragerea totală Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, reduce considerabil efectivele militare americane din Afganistan de la 4.500 la 2.500 înainte de a parasi funcția, a anunțat marți Pentagonul, oprind o retragere completa, așa cum amenința Trump ca o va face înainte de Craciun, relateaza Reuters.

Decizia lui Trump de a se limita la o retragere parțiala a fost inițial raportata de Reuters luni. Pentagonul a confirmat retragerea și a subliniat, de asemenea, ca va avea loc o retragere modesta și a efectivelor din Irak de la 3.000 de soldați la 2.500.

Criticii spun ca retragerea…

