- Consiliul de supraveghere al Facebook a decis miercuri sa-i interzica in continuare fostului președinte american Donald Trump sa posteze mesaje pe pagina sa de pe aceasta retea sociala si pe contul sau de Instagram, relateaza AFP, citata de Agerpres. Decizia nu este permanenta, ea urmand sa fie reanalizata…

- Consiliul de supraveghere al retelei de socializare online Facebook a stabilit, miercuri, mentinerea deciziei de suspendare a contului fostului presedinte american Donald Trump, dar nu considera ca masura trebuie sa fie instituita pe termen nelimitat. Consiliul de supraveghere, format din…

- Comitetul de supraveghere al Facebook si-a amanat decizia cu privire la posibila revenire a fostului presedinte american Donald Trump pe Facebook si Instagram, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Donald Trump a fost blocat pe Facebook in ianuarie dupa insurectia de la Capitoliu. Consiliul a…

- ​Fostul președinte american Donald Trump a acordat primul interviu dupa plecarea de la Casa Alba în...familie. Lara Trump, nora fostului președinte și moderator Fox News, a fost cea care a avut ”onoarea” de a discuta cu acesta, singura problema fiind interdicția Facebook de a publica…

- Rețeaua sociala Facebook a interzis publicarea conținutului cu discursuri ale fostului președinte american Donald Trump. Scrisoarea corespunzatoare a fost postata de nora politicianului, jurnalista Laura Trump pe contul ei de Instagram. ”In conformitate cu blocarea pe care am intreprins-o impotriva…

- Jason Miller, un purtator de cuvant al campaniei electorale din 2020 a lui Trump, a declarat postului de televiziune ca Trump va reveni in spatiul mediei sociale cu o noua platforma, proprie, care ”va redefini complet jocul”. Miller nu a oferit alte detalii si nu a fost disponibil vreun comentariu din…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, care a fost interzis pe Tweeter din luna ianuarie, va reveni pe rețelele de socializare in urmatoarele trei luni cu ”propria sa platforma”, a declarat duminica un consilier ale acestuia, potrivit Hotnews , care citeaza AFP. Jason Miller nu a vrut sa dea mai multe…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat ca va lansa „un instrument” in Statele Unite, care sa ofere oamenilor informații despre locul in care se pot vaccina, plus o zona speciala de informare COVID-19 pe Instagram. Nu numai atat… Dupa ce a fost criticata pentru ca a permis raspandirea dezinformarii…