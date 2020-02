Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, achitat miercuri de Senat, dupa un proces de destituire care a tinut America in suspans, a anuntat ca se va adresa joi dupa-amiaza de la Casa Alba, relateaza AFP. "Voi face o declaratie maine, la ora 12:00 (17:00 GMT) de la Casa Alba pentru a vorbi despre victoria…

- Casa Alba isi continua planurile privind discursul presedintelui Donald Trump despre starea Uniunii, pe 4 februarie, si nu ii va solicita o amanare presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, au declarat doi oficiali ai presedintiei SUA grupului media McClatchy, preluat joi de dpa. …

- Presedintele american Donald Trump a fost acuzat miercuri, de catre principalul procuror democrat, reprezentantul Adam Schiff, in procesul din Senat pentru destituirea sa, de punerea in aplicare a unei scheme corupte pentru a presa Ucraina sa il ajute sa recastige alegerile din noiembrie, relateaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX."Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba…

- Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca este într-o "pozitie foarte buna" înaintea procesului din Senat privind demiterea, afirmând ca politicienii democrati l-au tratat "foarte incorect", dar va fi sustinut de liderii republicani, informeaza Mediafax…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut joi, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca procesul din Senat privind inculparea și eventuala sa demitere sa inceapa „imediat”, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Declarația liderului de la Casa Alba vine in contextul in care…

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, transmit agentiile AFP si DPA. ''Cer astazi presedintelui (comisiei judiciare a Camerei…