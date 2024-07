Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a atacat-o pe adversara sa, Kamala Harris, in cadrul mitingului din Charlotte, North Carolina „Kamala, ești concediata”, a spus Trump. Trump a atacat-o ca fiind „de extrema stanga” dar și pentru ca nu a oprit fluxul de imigrație peste granița de sud, informeaza Mediafax.

- Presedintele american Joe Biden se va adresa miercuri natiunii pentru prima data in public de cand si-a retras candidatura pentru un al doilea mandat si si-a anuntat sprijinul pentru o candidatura a vicepresedintei Kamala Harris. Biden a scris marti pe platforma X ca discursul sau din Biroul Oval va…

- Familia Soros a intrat deschis in jocul electoral din SUA. Alex Soros, fiul miliardarului, George Soros, a anunțat, luni, susținere pentru candidatura Kamalei Harris la funcția de președinte al SUA. It’s time for us all to unite around Kamala Harris and beat Donald Trump. She is the best and most qualified…

- Dupa retragerea din cursa prezidentiala a lui Joe Biden, Donald Trump se straduieste acum sa isi reorienteze campania luand-o la tinta pe Kamala Harris, probabila contracandidata democrata, cu atacuri care sa loveasca in actualul sau bilant ca vicepresedinte si al carierei sale din trecut in California,…

- Donald Trump si partenerul sau de tandem, J.D. Vance, au atacat cu inversunare duminica bilantul lui Joe Biden si Kamala Harris, dupa anuntul retragerii presedintelui democrat din cursa pentru Casa Alba, noteaza AFP, citat de AGERPRES.

- Desi Partidul Democrat recunoaste "volatilitatea" actuala a situatiei din jurul nominalizarii lui Biden, unii membri ai partidului se "aliniaza" deja pentru a face donatii in cazul in care Harris il inlocuieste in cursa prezidentiala, noteaza publicatia.De cand capacitatea lui Biden de a castiga un…