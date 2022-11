Donald Trump a publicat marți o postare pe rețelele de socializare pentru a pune sub semnul intrebarii legitimitatea alegerilor de la jumatatea mandatului in statul decisiv critic Pennsylvania. Trump pune deja sub semnul intrebarii rezultatele alegerilor parțiale “Iata ca o luam de la capat!”, a scris el. “Alegeri trucate!”, scrie CNN . Presupusele dovezi ale lui Trump? Un articol de pe un site de știri de dreapta care mai degraba a demonstrat ca nu exista nicio frauda. Articolul a ridicat in mod nefondat suspiciuni cu privire la datele despre buletinele de vot absente pe care relatarea nu le-a…