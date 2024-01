Trump promite încheierea rapidă a războiului Fostul președinte american Donald Trump a promis sa rezolve "foarte repede" situația de razboi din Ucraina, dupa ce a ciștigat alegerile primare republicane din Iowa, exprimindu-și increderea ca va reuși sa ii angajeze intr-un dialog pe președinții Ucrainei și Rusiei, pe care "ii cunoaște foarte bine". "Eu și (președintele rus Vladimir) Putin ne ințelegem foarte bine. Ne ințelegem de minune. Ac Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

