- Presedintele american Donald Trump, achitat miercuri de Senat, dupa un proces de destituire care a tinut America in suspans, a anuntat ca se va adresa joi dupa-amiaza de la Casa Alba, relateaza AFP. "Voi face o declaratie maine, la ora 12:00 (17:00 GMT) de la Casa Alba pentru a vorbi despre victoria…

- Susutinatorii lui Donald Trump au lansat o mare ofensiva cu scopul de a impiedica marturia fostului sau consilier in probleme de securitate nationala John Bolton in procesul destituirii presedintelui american in Senat si intentioneaza sa impiedice publicarea unor confidente stanjenitoare intr-o carte…

- Avocatii lui Donald Trump au incercat sa reia ofensiva dupa dezvaluirile explozive ale unui fost consilier al Casei Albe care au fragilizat apararea presedintelui american in procesul destituirii miliardarului republican in Senat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ei au lansat un atac in toata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX."Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a respins luni acuzatiile democratilor din Camera Reprezentantilor pentru demiterea sa, avocatii sai cerand respingerea imediata a acestora de catre republicanii din Senat, intr-un memorandum care include argumente juridice si politice, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump și-a ales echipa de avocati care sa il reprezinte in Senat in procesul de punere sub acuzare cu care se confrunta, in functie de capacitatea acestora de a-l apara la televizor, potrivit CNN, scrie Mediafax.CNN, citand o „sursa apropiata de Casa Alba care…

- Procesul din Senat ar trebui sa se deruleze "foarte rapid", a declarat joi seara presedintele Statelor Unte, Donald Trump, referindu-se la procedura demiterii, pe care a catalogat-o drept o "farsa", informeaza CNN."Procedura demiterii este o farsa", a afirmat Donald Trump la Casa Alba, catalogand…

- Senatorii americani spun ca, cel mai probabil, saptamana viitoare, pe 21 ianuarie, vor debuta dezbaterile privind inlaturarea lui Donald Trump de la Casa Alba. Jurnaliștii de peste ocean noteaza ca procedura ar putea dura intre trei și cinci saptamani și asta pentru ca vor fi discuții timp de șase zile…