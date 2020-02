Stiri pe aceeasi tema

- Huawei va construi prima sa fabrica europeana, in Franta, a declarat joi Liang Hua, presedintele companiei, care care se lupta, la nivel mondial, cu acuzatiile SUA potrivit carora Beijingul ar putea folosi echipamentul firmei pentru spionaj, anunta Reuters, citat de Mediafax.

- Tesla a obtinut joi acordul unui tribunal german pentru a continua taierea padurii de pe un teren din apropierea Berlinului unde va construi prima fabrica de automobile si de baterii a companiei din Europa, decizia fiind o infrangere pentru ecologistii locali, transmite Reuters.

- In vara anului trecut, Franța și Germania au cerut acordul Comisiei Europene pentru acordarea de ajutoare de stat catre anumite companii care sa formeze o alianța in domeniul producției de baterii pentru mașini electrice. La vremea respectiva, cele doua țari doreau o finanțare de pana la 1.7 miliarde…

- Directorul general de la grupul francez de telefonie Orange, Stephane Richard, s-a pronuntat joi impotriva excluderii producatorului chinez de echipamente Huawei din viitoarele retele de telefonie mobila 5G din Europa, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Europa este presata de SUA sa interzica…