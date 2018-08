Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat in timpul unei intalniri cu lideri evanghelisti ca democratii vor face schimbari rapide si in mod violent daca republicanii nu vor castiga alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie, conform unei inregistrari audio obtinuta de New York Times,…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian, conform news.ro.„Ziarul esuat New…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care oficialii cambodgieni care au participat la "subminarea democratiei in Cambodgia" vor avea interdictie de intrare in SUA, iar conturile lor bancare din aceasta tara le vor fi blocate, relateaza DPA. Legea privind…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari joi ca angajamentul SUA fata de NATO "ramane foarte puternic", explicand ca ar putea retrage SUA din Alianta fara aprobarea Congresului, dar nu este...

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, in a doua zi a unui summit NATO, la Bruxelles, ca probabil poate sa retraga Statele Unite din NATO, dar ca acest lucru nu mai este necesar, relateaza The Associated Press. Potrivit unor dezvaluiri, Trump a amenintat in timpul summitului ca retrage Statele…

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Presedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu o intalnire privata cu presedintele american, Donald Trump, la summit-ul de pe 16 iulie de la Helsinki, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie agenția Reuters, citata de News.ro. Putin ar putea incepe summit-ul cu o intalnire…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…