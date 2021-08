Fostul presedinte american Donald Trump este politicianul Partidului Republican care a strans cei mai multi bani in prima jumatate a anului 2021, scrie presa locala duminica, transmite EFE. Comitetele politice avand legatura cu fostul presedinte, care a guvernat intre 2017 si 2021, au strans in prima jumatate a anului 82 de milioane de dolari, ceea ce ridica suma totala a fondurilor disponibile la 102 milioane de dolari, potrivit cifrelor obtinute de Politico. Este vorba despre o suma fara precedent pentru un fost presedinte, dat fiind ca, in mod traditional, donatiile - foarte obisnuite in timpul…