Trump pluseaza: Ar putea majora la 25% taxele vamale pentru importurile din China

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Preşedintele (Donald Trump)…

- Administratia Trump intentioneaza sa ridice la 25% taxele vamale asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, au anuntat miercuri responsabili de pe langa reprezentantul american pentru comert (USTR), relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Presedintele (Donald Trump)…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- Administratia Trump a anuntat ca SUA vor impune tarife vamale pentru mai multe bunuri de import din China in valoare de pana la 200 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Miscarea aceasta vine in urma represaliilor din partea Chinei, spun persoane familiare cu situatia, potrivit jurnalistilor…

- Taxele vamale impuse de Administrația Trump asupra unor importuri din China au intrat vineri in vigoare, iar oficiali chinezi au semnalat anterior ca Beijingul va lua masuri de retorsiune, astfel ca exista șansele declanșarii unui razboi comercial intre primele doua cele mai mari economii ale lumii,…

- Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe 6 iulie. Tarifele pentru restul bunurilor vor fi anuntate la o data ulterioara, a relatat agentia de presa chineza.Presedintele american…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters conform News.ro . Tarife pentru bunuri americane…