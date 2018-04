Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a recurs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul sau de comunicare favorit, Twitter, unde a scris ca un posibil atac militar impotriva Siriei ''ar putea avea loc foarte curand sau deloc foarte curand'.''Nu am spus niciodata cand ar putea avea…

- Presedintele SUA Donald Trump se asteapta sa primeasca multumiri din partea Siriei pentru ca a scapat regiunea de teroristii ISIS, spunand ca nu a mentionat cand va avea loc un atac asupra tarii conduse de Bashar al-Assad. Intr-o postare recenta pe reteaua de socializare Twitter, Donald Trump a scris…

- Donald Trump pregateste atacarea regimului Assad din Siria. Printr-o postare pe Twitter anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", a scris presedintele SUA, referindu-se la regimul Bashar-al-Assad.…

- Președintele SUA, Donald Trump, reacționeaza extrem de dur, dupa ce Rusia a anunțat ca va dobori rachetele occidentale trase in Siria. Trump le-a transmis rușilor sa se pregateasca, pentru ca in Siria vor ajunge rachete ”noi și smart”.”Rusia promite sa doboare toate rachetele trase in Siria.…

- ”Pregateste-te Rusia”, rachetele ”vor veni”, raspunde miercuri, pe Twitter, presedintele american Donald Trump amenintarilor ruse de a intercepta eventuale rachete americane catre Siria, scriu Reuters si The Associated Press, titreaza News.ro. Russia vows to shoot down any and all missiles fired at…

- Președintele american Donald Trump a lansat o amenințare dura pe Twitter la adresa Rusiei, care a anunțat ca va dobori orice racheta americana care va ținti Siria. „Pregatiți-va, pentru ca vor veni rachetele”, a scris liderul de la Casa Alba. „Rusia promite sa doboare toate rachetele trase spre Siria.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…