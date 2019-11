Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat joi acordul de iesire din UE negociat de premierul britanic Boris Johnson, care - potrivit lui - nu permite un tratat comercial cu SUA, îndemnându-l pe seful executivului de la Londra sa se alieze sustinatorilor

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sâmbata seara purtatorul sau de cuvânt Hogan Gidley, fara a da alte detalii, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump a renuntat la planul de a organiza summitul G7 din 2020 la clubul sau de golf din Florida, dupa ce democratii au criticat alegerea ca fiind dovada ca el se foloseste gresit de statut pentru castiguri persoanale, scrie Reuters.Intr-o serie de mesaje publicate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a negat, miercuri seara, ca i-a oferit omologului din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, aprobarea de a lansa operatiunea din Siria, dar a apreciat ca grupul separatist Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) este un pericol mai mare decat reteaua terorista Stat Islamic,…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat "surprins" vineri de imaginile cu Justin Trudeau in tinerete cu fata vopsita in negru, care l-au pus pe premierul canadian intr-o situatie stanjenitoare si l-au facut sa isi ceara scuze in plina campanie electorala, relateaza AFP. "Sunt surprins", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone impotriva a doua instalatii petroliere din Arabia Saudita, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, secretarul de stat american, Mike Pompeo, acuzand la randul sau Iranul, transmite…

- "Este dorinta clara si fara echivoc a presedintelui Trump de a veni in vizita la Varsovia ... pana la sfarsitul acestui an, pentru a realiza in totalitate programul vizitei planificate pentru 2 septembrie", a declarat Krzysztof Szczerski citat de agentia de presa poloneza. Partea poloneza…

- La randul sau, presedintele roman i-a daruit liderului de la Casa Alba un stilou. Iohannis a probat sapca la intalnirea dintre delegatiile romana si americana. Conform imaginilor difuzate de Administratia Prezidentiala, presedintele si-a pus sapca pe cap in aplauzele oficialilor SUA prezenti la intalnire.…