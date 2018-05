Stiri pe aceeasi tema

- Emmet Flood, o voce puternica in Baroul din Washington, urmeaza sa-l inlocuiasca pe Ty Cobb si sa se alature echipei de juristi ai Casei Albe, potrivit The New York Times (NYT). Presedintele american poarta lupte pe mai multe fronturi judiciare, cel mai important fiind ancheta procurorului special Robert…

- In cursul unei intrevederi tensionate cu procurorul special Robert Mueller, la inceputul lunii martie, avocatii lui Donald Trump au insistat ca liderul de la Casa Alba nu este obligat sa discute cu anchetatorii.Insa Robert Mueller a atras atentia ca are alta optiune in cazul in care Donald…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump afirma, potrivit unei note scrise de catre fostul director James Comey, ca presedintele rus Vladimir Putin i s-a laudat ca rusii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”, scrie The Associated Press care precizeaza ca a obtinut copii ale notelor fostului…

- Presedintele american Donald Trump a aminat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA, informeaza agentia Reuters. Casa Alba a anuntat…

- Ancheta cu privire la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale caștigate de actualul șef de la Casa Alba, Donald Trump, continua, chiar și in urma impotmolirilor recente și criticilor aduse modului in care procurorul special Robert Mueller iși desfașoara ancheta. Totuși, echipa care il apara pe președintele…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Mai multi avocati ai lui Donald Trump l-au sfatuit sa nu accepte sa fie interogat in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie in vederea influentarii alegerilor din 2016, dezvaluie The New York Times, scrie Reuters. Avocatii…