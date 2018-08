Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a deblocat marti 41 de utilizatori de Twitter, carora le blocase accesul pe contul sau din aceasta retea sociala, @RealDonaldTrump, informeaza Reuters. Un tribunal din districtul newyorkez Manhattan a decis pe 23 mai ca toate comentariile pe contul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca i-a cerut secretarului de stat Mike Pompeo "sa studieze indeaproape situatia din Africa de Sud, confiscarile de ferme'' si numeroasele cazuri de ucidere a unor fermieri albi, relateaza Reuters. "I-am cerut secretarului de stat Pompeo…

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- Senatorul republican Rand Paul a anuntat miercuri ca a transmis o scrisoare adresata de catre presedintele SUA, Donald Trump, omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul unei vizite efectuate la Moscova, informeaza Reuters. 'Am avut onoarea de a transmite o scrisoare a presedintelui…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj in reteaua Twitter, preluat de Reuters.…

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Reuters.Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make…

