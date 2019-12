Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a declarat vineri ca ar fi "cel mai bine" ca președintele SUA, Donald Trump, sa nu se implice in campania electorala din Marea Britanie, dupa ce liderul american a afirmat luna trecuta ca o victorie a lui Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor, ar fi "rea" pentru Regatul Unit,…

- Premierul britanic in exercitiu, Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a decis suspendarea timp de doua zile a campaniei electorale, in urma atacului terorist comis in centrul Londrei, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Surse din cadrul Partidului Conservator au declarat ca premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie,…

- Premierul britanic Boris Johnson a sustinut vineri ca ar fi foarte bine daca presedintele american Donald Trump nu se va implica in apropiatele alegeri parlamentare din Regatul Unit atunci cand liderul de la Casa Alba se va afla la Londra, cu ocazia participarii la Summitul NATO din 3-4 decembrie,…

- Liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, a promis vineri ca daca va ajunge la guvernare in urma alegerilor anticipate din 12 decembrie va nationaliza compania de telecomunicatii BT pentru a oferi astfel internet gratuit intregii Marii Britanii, idee descrisa de premierul conservator Boris Johnson…

- Președintele SUA, Donald Trump, i-a indemnat pe premierul Boris Johnson, liderul conservatorilor, și pe Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, sa se alieze, fiind pentru a doua oara in decurs de cateva zile in care Trump se implica in viața politica din Marea Britanie, relateaza The New York Times,…

- Presedintele american Donald Trump se amesteca in campania electorala care incepe in Regatul Unit, criticand acordul iesirii din Uniunea Europeana si indemnandu-i pe premierul britanic Boris Johnson si pe liderul Partidului Brexitului Nigel Farage sa se asocieze, pentru a nu compromite perspectiva unui…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca o eventuala victorie electorala a lui Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, ar fi "rea" pentru Marea Britanie, iar politicianul britanic a denuntat ingerintele liderului de la Casa Alba, informeaza Mediafax citand Reuters. "Corbyn…