Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu va fi prezent la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) prevazuta pentru saptamana viitoare, contrar afirmatiilor sale de luna trecuta, a anuntat seful sau de cabinet Mark Meadows pentru jurnalisti la bordul Air Force One, informeaza vineri AFP.…

- Un summit privind pandemia de COVID-19, cu prezenta fizica, este avut in vedere la New York inainte de sfarsitul anului de Adunarea Generala a ONU. Anuntul a fost facut ieri de noul presedinte al acestei instante, Volkan Bozkir, potrivit Agerpres. Fostul ministru turc a afirmat, in cursul unei conferinte…

- Un summit privind pandemia de COVID-19, cu prezenta fizica, este avut in vedere la New York inainte de sfarsitul anului de Adunarea Generala a ONU, a anuntat marti noul presedinte al acestei instante, Volkan Bozkir, citat de AFP. In cursul unei conferinte de presa, fostul ministru turc…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un memoriu in care ameninta ca va sista finantarea federala pentru orasele ''anarhice'' cum ar fi Seattle, Portland, New York si Washington, informeaza Reuters. ''Administratia mea nu va permite ca dolarii…

- Este cea de-a 212-a zi a lui 2020. Au ramas 154 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele a rasarit la ora 6:00 si va apune la ora 20:55. – Azi este „Ziua Mondiala impotriva Traficului de Persoane”, proclamata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 68/192 din 18 decembrie…

- Potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), citat de Bild, oamenii din orașe și din zonele metropolitane sunt cei mai afectați de coronavirus.Aproximativ 90% din cazurile confirmate sunt in zonele urbane, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, intr-o conferința desfașurata…

- Presedintele SUA Donald Trump a vizitat, sambata, Centrul Medical Walter Reed, ce se ocupa cu ingrijirea militarilor raniti. Pentru prima data de la inceputul pandemiei, Trump a purtat masca, dupa luni de zile in care a refuzat sa-si acopere fata in public, in acord cu recomandarile in vigoare. Trump…

- Mandatele membrilor Consiliului de Administratie al Aeroportul International de la Mihail Kogalniceanu au fost prelungite cu doua luni Urmatoarea sedinta a Adunarii Generale a actionarilor SN Aeroportul International de la Mihail Kogalniceanu SA va avea loc pe 7 iulie Adunarea Generala a actionarilor…