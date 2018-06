Trump: 'Nu sunt mai presus de lege'

Presedintele american, Donald Trump, a declarat, vineri, ca el ''nu este mai presus de lege'' si a reafirmat ca are ''dreptul absolut'' de a-si acorda gratierea prezidentiala in ancheta privind o posibila complicitate intre Rusia si echipa sa din campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP. "Nu sunt deasupra legii. Vreau ca nimeni sa nu fie mai presus de lege'', a declarat el presei inainte de a pleca in Canada unde va participa la summitul G7 in Quebec. "Da, am dreptul absolut de a ma ierta. Dar nu o voi face pentru ca nu am facut nimic rau", a adaugat…