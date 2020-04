Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a scris sambata pe Twitter ca nu merita sa consacre timp briefingurilor sale de presa cotidiene asupra pandemiei noului coronavirus, la doua zile dupa ce a suscitat o polemica mondiala parand sa propuna tratarea COVID-19 cu dezinfectant, noteaza AFP. …

- Președintele american Donald Trump a anunțat ca va semna un ordin pentru a suspenda imigrația in Statele Unite, din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza BBC.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Donald Trump a citat ”atacul dușmanului invizibil”, așa cum ii spune el coronavirusului, și ”nevoia de a proteja…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este "foarte China-centrica", relateaza marti dpa, scrie Agerpres."OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un motiv sau…

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump, criticat pentru inactiunea sa in fata pericolului reprezentat de noul coronavirus, a convocat pentru miercuri o conferinta de presa pentru a aborda acest subiect, dupa ce a acuzat presa ca amplifica teama populatiei, consemneaza agentiile DPA si EFE. …

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat, vineri, acuzatiile privind planurile Rusiei de a se implica din nou în scrutinul prezidential american, catalogând actiunile opozitiei democrate drept o „farsa”, relateaza Mediafax.„O alta campanie pentru dezinformare…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat marti de rasism pe candidatul democrat la prezidentiale Michael Bloomberg, publicand pe Twitter o inregistrare audio cu acesta, din 2015, pe care ulterior a sters-o, transmite Reuters.Citește și: BOMBA Rareș Bogdan iși anunța CANDIDATURA la Primaria…

- Presedintele american Donald Trump a demis vineri un al doilea membru al administratiei sale care a depus marturie in timpul anchetei pentru destituirea sa, la doua zile dupa ce a fost achitat, au informat mai multe mass-media americane, preluate de AFP si dpa. "Am fost informat astazi ca presedintele…