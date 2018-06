Stiri pe aceeasi tema

- Israelul iși exprima rezervele cu prvire la rezultatele intalnirii dintre Donald Trump și Kim Jong Un, se arata intr-un raport al guvernului israelian. Elaborat de Departamentul de Cercetare al Ministerului de Externe Israelian, documentul apreciaza ca summitul de marti ridica 'intrebari' cu privire…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un nu a oferit un raspuns atunci cand a fost intrebat, in cadrul summitului cu președintele Donald Trump, daca Phenianul va renunța la dezvoltarea armelor nucleare, relateaza site-ul postului CNN preluat de Mediafax.Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba a…

- Donald Trump si Kim Jong Un erau prinsi luni in ultimele pregatiri, in ajunul summitului lor istoric, in legatura cu care presedintele american si-a afisat increderea si o oarecare nerabdare, relateaza AFP. Privirile lumii intregi sunt indreptate catre Singapore, cu aceeasi intrebare: presedintele SUA,…

- Iar presa a aflat un amanunt savuros: ca gest de bunavointa, Phenianul ar dori sa gazduiasca un restaurant fast-food tipic american si vazut ca un simbol al capitalismului occidental. Pe de alta parte, expertii atrag atentia ca, obsedati de dosarul nuclear, americanii ar putea pierde din vedere obiectivul…

- Coreea de Nord a afirmat joi ca nu va angaja discutii cu Seulul in situatia actuala si i-a calificat pe responsabilii sud-coreeni drept ''ignoranti si incompetenti'', la o zi dupa ce Phenianul a anulat o intalnire la nivel inalt intre cele doua tari, informeaza AFP. Dupa luni de apropiere…

- Modelul presupune destructurarea completa a programului nuclear, inaintea oricaror concesii din partea Washingtonului, explica agentia."Ne gandim serios la modelul Libiei din 2003, 2004", a aratat Bolton la Fox News, ca raspuns la intrebarea daca Phenianul trebuie sa se astepte sa primeasca…

- De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare in contextul in care Kim Jong-un a efectuat o vizita la Beijing, prima vizita externa de cand a devenit liderul superm al Coreei de Nord in 2011. Kim Jong-Un ar urma sa…

- Potrivit ziarului Asahi, Partidul Muncitoresc din Coreea de Nord analizeaza posibilitatea unei intalniri intre Kim Jong-un si prim-ministrul Japoniei. De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare…