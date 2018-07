Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu exista "un termen limita" pentru denuclearizarea Coreei de Nord si nu este necesara grabirea procesului, desi anterior liderul de la Casa Alba sustinea ca...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari, duminica, la Tokyo, ca sanctiunile impuse Phenianului vor fi mentinute pana la denuclearizarea „completa si total verificabila” a Coreei de Nord, transmite AFP, informeaza Agerpres.Intr-o conferinta de presa la finalul unei reuniuni…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa impuna tarife pe bunuri de import din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, potrivit a doua surse citate de publicatia americana Bloomberg. Astfel, Statele Unite agita din nou apele in conflictul comercial dintre cele mai mari doua economii ale…

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spera sa il invite pe liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, in Statele Unite, daca negocierile se vor derula bine, informeaza site-ul agentiei Associated Press.- in curs de actualizare

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri seara ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News, potrivit Mediafax."Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara,…