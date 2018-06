Trump nu exclude ca SUA sa recunoasca anexarea Crimeii

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Statele Unite nu împart aceleasi valori, dar o întrevedere dintre liderii celor doua tari este absolut necesara. De aceasta parere este secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a mentionat ca Moscova si Washintonul trebuie sa colaboreze întrucât sunt multe…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec, relateaza site-ul postului BBC. Liderii au transmis un mesaj clar ca "o…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, joi, ca tara sa nu se va alatura unor posibile atacuri impotriva Siriei, insa a adaugat ca sustine eforturile statelor occidentale duse impotriva folosirii armelor chimice. "Germania nu va fi parte a unor posibile actiuni militare impotriva…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea…

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a plecat, miercuri, din Nortfolk (Virginia, America), spre Marea Mediterana. 6.500 de marinari fac parte din acest convoi, anunta Military.com. Portavionul USS Harry S. Truman este insotit de crucisatorul…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei. "In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump…