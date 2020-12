Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba ar urma sa nu fie vaccinati impotriva covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza noului coronavirus, relateaza Reuters. Presa americana scria ca personalul Casei Albe urmeaza sa fie vaccinat in urmatoarele zece zile, scrie news.ro. Presedintelui in exercitiu, Donald Trump, si vicepresedintele sau, Mike Pence, urma sa li se propuna sa se vaccineze rapid - in cadrul unui program…