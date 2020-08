In plina controversa cu privire la reformarea serviciului postal american si in fata ingrijorarilor cu privire la posibilitatea unui flux extraordinar de mare de voturi prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, care ar putea coplesi organizatorii, presedintele republican sustine de saptamani intregi ca rezultatele mult asteptate ar putea fi amanate, informeaza Agerpres. “Nu vom […] The post Trump: Nu cred ca vom putea sti cum se incheie alegerile saptamani, luni, poate niciodata! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .