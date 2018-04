Donald Trump nu a luat inca o decizie in legatura cu soarta acordului nuclear iranian, a declarat duminica John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui SUA, citat de AFP. "Nu exista inca o decizie in legatura cu acest subiect", a afirmat Bolton, intervievat la canalul Fox in timp ce Trump ar trebui sa anunte pana la 12 mai, asa cum a promis in repetate randuri, ca "rupe" acest text semnat in iulie 2015 dupa negocieri dificile. Presedintele american "are in vedere cu siguranta examinarea" propunerii omologului sau francez Emmanuel Macron cu privire la deschiderea de negocieri…