Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului sa pregateasca optiuni pentru reducerea numarului de trupe americane din Coreea de Sud, a informat joi cotidianul New York Times, citand surse oficiale sub rezerva anonimatului, relateaza vineri Reuters. Reducerea numarului trupelor…

- Donald Trump a ordonat Pentagonului sa pregateasca diverse modalitati in vederea unei reduceri a numarului militarilor americani stationati in Coreea de Sud, dezvaluie The New York Times (NYT), citand mai multe persoane la curent cu aceste deliberari, scrie Reuters.

- Consilierul sud-coreean pentru Securitate, Chung Eui-yong, se va intalni vineri cu omologul sau american, John Bolton, la Washington, inainte de un summit planificat intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, într-un mesaj pe Twitter, înlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa-l inlocuiasca in functie pe consilierul sau in domeniul securitatii nationale H.R. McMaster, insa inlocuirea efectiva a acestuia nu ar urma sa aiba loc imediat, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters.Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, a relatat joi seara cotidianul Washington Post, care a adaugat ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie…

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, a relatat joi seara cotidianul Washington Post, care a adaugat ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din…