Niciun american nu a fost ranit de atacurile cu rachete aeriene efectuate de Iran, a declarat presedintele american Donald Trump miercuri, intr-o declaratie la Casa Alba. AGERPRES Cititi si: * Atacurile asupra fortelor americane in Irak: China cheama la retinere, in timp ce Siria le apara * Iranul a dovedit ca ''nu bate in retragere'' in fata SUA, sustine presedintele Hassan Rouhani * Irak: Presedintele si premierul denunta cu prudenta tirurile cu rachete iraniene * NATO si diplomatiile occidentale condamna tirurile iraniene asupra bazelor cu soldati americani din…