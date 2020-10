Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump este nemulțumit de modul in care se raporteaza morții de Covid-19 in SUA. Cei care mor din alte cauze sunt raportati decedati din cauza Covid, susține liderul de la Casa Alba. Trump spune ca sistemul american de raportare e „pe dos” fata de cum e in alte tari. In Statele…

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca spitale de faza a treia, spitalele judetene si cele municipale...

Terapia - o companie SUN PHARMA (Terapia), anunța ca incepand cu 15 octombrie 2020 prima cantitate de 220 000 de tablete...

- Comportamentul presedintelui SUA, care a parasit spitalul luni seara, atrage atentia in mod deosebit in contextul in care se inmultesc cazurile de Covid-19 la Casa Alba. Presedintele a fost informat despre stadiul discutiilor privind planul de asistenta pentru economie si despre inaintarea uraganului…

- Directorul executiv al companiei, Pascal Soriot, este cel care a dezvaluit aceasta situatie, in cadrul unei conferinte private cu mai multi investitori, in aceasta dimineata, citeaza, intr-un material exclusiv, statnews.com. Mai mult, Consiliul insarcint cu supravegherea datelor si componentelor…

- Intr-un proiect de declaratie, companiile se angajeaza ca vor da prioritate sigurantei persoanelor vaccinate, potrivit publicatiei Wall Street Journal, care a scris prima oara despre acest comunicat. Intre companiile semnatare se vor afla Pfizer, Johnson&Johnson si Moderna, a relatat WSJ. Grupul Sanofi…

Capacitatea de tratare a cazurilor COVID-19 in spitalele timișene s-a epuizat din cauza numarului mare de imbolnaviri ...