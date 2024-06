Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, care urmareste realegerea in aceasta functie, l-a descris pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski drept "cel mai bun agent de vanzari" din randul politicienilor.

- "Cred ca Zelenski este probabil cel mai bun agent de vanzari care a trait vreodata in randul politicienilor. De fiecare data cand vine in tara noastra, el pleaca cu 60 de miliarde de dolari", a remarcat Trump la un miting de campanie desfasurat pe 15 iunie in orasul Detroit."Acum, iata partea frumoasa!…

- Donald Trump amenința ca va taia ajutorul pentru Ucraina inainte de a prelua Casa Alba ca președinte ales. Trump a criticat vehement ajutorul american acordat Ucrainei, la un miting electoral in Detroit, pe 15 iunie, scrie The Kyiv Independent.

- SUA sunt in mod ferm alaturi de Ucraina si nu vor ezita sa isi sustina aliatii, a dat asigurari sambata presedintele american Joe Biden, informeaza AFP. „Suntem in mod ferm alaturi de aliatii nostri, de Franta. Repet, nu vom ezita” (sa-i sustinem), a declarat Biden in timpul unei conferinte de presa…

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…

- Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite și actual candidat pentru un nou mandat, ar fi declarat in privat ca daca va reveni la Casa Alba va pune presiune pe Ucraina sa cedeze Crimeea și Donbasul Rusiei pentru a obține pacea, conform The Kyiv Independent, citat de digi24.ro .

