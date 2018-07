Trump mizează pe rezultate REMARCABILE cu Putin „Atat de multe persoane din comunitatea serviciilor secrete au apreciat conferinta mea de presa de la Helsinki. Eu si Putin am discutat despre multe subiecte importante. Ne-am inteles bine, ceea ce a deranjat multi critici care doreau un meci de box. Vor urma rezultate remarcabile!”, a scris Trump pe Twitter, potrivit news.ro.



„In timp ce summit-ul NATO de la Bruxelles a fost un succes recunoscut, tarile angajandu-se sa cheltuie miliarde de dolari intr-un ritm mai rapid, intalnirea cu Rusia s-ar putea dovedi, pe termen lung, un succes si mai mare. Multe lucruri pozitive vor rezulta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus, marți, intr-o conferința de presa, ca, la Helsinki, a vrut sa spuna ca nu a vazut niciun motiv pentru care nu ar fi fost Rusia cea care s-a amestecat in alegerile din SUA, dar ca acțiunile Rusiei nu au avut impact asupra rezultatelor alegerilor din 2015. De asemenea,…

- Presedintele american Donald Trump, care se confrunta cu un val de critici dupa comportamentul sau la summitul cu omologul rus Vladimir Putin de la Helsinki, a declarat marti ca s-a exprimat gresit la conferinta de presa comuna a celor doi si ca de fapt a vrut sa spuna ca nu vede niciun motiv pentru…

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Președintele american Donald Trump considera ca deteriorarea relațiilor dintre SUA și Rusia au fost determinate de unele persoane aflate în funcții cheie care ar fi declanșat o adevarata ”vânatoare de vrajitoare”. ”Niciodata…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP si dpa, conform…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…