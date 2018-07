Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, nu a dorit sa faca prea multe comentarii pe marginea eliminarii campioanei mondiale Germania de la CM 2018, dupa esecul cu Coreea de Sud de miercuri (0-2). ''Asta este fotbalul!'', a fost singura declaratie a lui Infantino pe marginea acestei chestiuni.…

- Cat venin american și central-est european trebuie sa ai in tine și cata rusofobie ascunzi in tine, pentru a avea ceva impotriva gazoductului Nord Stream 2? Este vorba totuși de cel mai mare proiect de infrastructura al Europei, in care sunt angajate concerne din Rusia, Germania, Austria, Olanda, Franța…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri sa continue tranzitul de gaze rusesti via Ucraina cu conditia ca acesta sa fie profitabil dupa lansarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2 intre Rusia si Germania prin Marea Baltica, proiect criticat de Kiev si de unele tari europene, informeaza…

- Statele Unite ale Americii sunt ingrijorate de faptul ca Rusia ar putea monta pe traseul conductei de gaz „Nord Stream – 2“, in Marea Baltica, echipamente subacvatice de spionaj, a declarat Sandra Oudkirk, asistenta adjunctului secretarului de stat al SUA. Potrivit ei, Moscova poate plasa de-a lungul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani i-a declarat duminica omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca acordul nuclear din 2015 intre Iran si marile puteri internationale (SUA, Rusia, China, Regatul Unit, Franta si Germania) nu este negociabil, informeaza AFP. Agentia preia de pe site-ul de internet…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Cancelarul german Angela Merkel a aplicat o lovitura dura si neasteptata, marti, unui proiect al unui gazoduct submarin strategic pentru Moscova, cerand sa se recunoasca rolul Ucrainei in tranzitul gazelor naturale ruse catre Europa, relateaza AFP, conform news.ro.Acest anunt are loc intr-un…