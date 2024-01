Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost condamnat vineri, de un tribunal civil din New York, sa plateasca 83,3 milioane de dolari scriitoarei E. Jean Carroll pentru ca a defaimat-o, pe fondul unor acuzatii de viol din anii 1990, scrie AFP.

- Donald Trump a negat afirmatiile facute de regizorul Chris Columbus, potrivit carora ar fi recurs la "intimidare" pentru a fi inclus intr-o scena din "Singur Acasa 2: Pierdut in New York", scrie The Guardian .Intr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a prezentat situația exact…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a solicitat, joi, la New York, protectie legala in caz de faliment, invocand datorii care includ un verdict civil recent impotriva lui, de aproape 150 de milioane de dolari, pentru ca a defaimat lucratorii electorali din Georgia in timp ce actiona ca…

