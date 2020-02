Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca Statele Unite l-au ucis pe liderul Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP), Qasim al-Raymi (al-Rimi), in cursul unei operatiuni de combatere a terorismului desfașurate in Yemen, relateaza agențiile Reuters și France-Presse, citate de Agerpres .

- Președintele american Donald Trump a vorbit, in discursul despre Starea națiunii, despre asasinarea lui Qassem Soleimani, comandantul iranian ucis la 3 ianuarie, in Bagdad, Irak. Asasinarea lui Soleimani a dus la tensionarea relațiilor deja fragile intre Iran și Statele Unite.

- Presedintele american, Donald Trump, a decretat vineri noi restrictii pentru accesul in Statele Unite al cetatenilor din sase noi state, printre care Nigeria, cea mai populata tara din Africa, dupa un foarte controversat decret impotriva imigratiei, scrie AFP. Noua masura se refera, de…

- Sancțiunile ”imediate” împotriva Teheranului, promise miercuri de președintele american Donald Trump, dupa atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizare de americani în Irak, sunt deja în vigoare, a anunțat liderul de la Casa Alba, scrie AFP. ”Este deja…