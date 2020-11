Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a luat joi decizia de a interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca susțin activitațile militare ale autoritaților de la Beijing, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. Președinteleinca in funcție al SUA a dat un decret in care specifica faptulca…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com. In 2024, Trump ar avea 78 de ani, varsta pe care o va implini…

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…

- Intr-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a declarat ca are un avans mare, insa democrații „incearca sa fure alegerile”. Președintele american in exercițiu a reacționat pe rețeaua de socializare la scurt timp dupa discursul increzator al rivalului sau. Joe Biden a declarat ca este optimist privind rezultatul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…