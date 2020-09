Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump le-a sugerat miercuri alegatorilor din Carolina de Nord sa voteze de doua ori in alegerile din 3 noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca optiunea lor a fost luata in calcul.

- Presedintele american Donald Trump si-a asigurat luni numarul de voturi necesare pentru investirea oficiala in pozitia de candidat oficial al Partidul Republican la alegerile prezidentiale din SUA din 3 noiembrie, transmit Reuters si AFP. Fara nicio surpriza, cei aproximativ 330 delegati republicani…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca planuieste sa acorde gratiere postum activistei pentru drepturile femeilor Susan B. Anthony, care a fost acuzata ca a votat ilegal in alegerile prezidentiale din 1872, informeaza NBC.

- Presedintele american Donald Trump a tinut vineri, inaintea Zilei Nationale a SUA , la muntele Rushmore, in care sunt sculptati patru fondatori ai natiunii americane, un discurs sumbru care a avut in centru referinta la o „revolutie culturala a stangii”, care ameninta sa rescrie istoria SUA si sa-i…

- Rapperul american Snoop Dogg s-a decis sa voteze pentru prima oara in viața lui la alegerile prezidentiale americane din toamna acestui an, deoarece isi doreste ca Donald Trump sa plece de la Casa Alba, informeaza Agerpres