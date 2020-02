Presedintele Donald Trump le-a cerut vineri afganilor sa ''profite de sansa pacii'' in ajunul semnarii unui acord istoric in Qatar intre SUA si talibanii si la care va participa secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. ''Ii indemnam pe afgani sa profite de sansa pentru pace'', a declarat Donald Trump. Mike Pompeo se afla in drum spre Doha vineri, unde va participa la semnarea acordului intre Washington si insurgenti. Seful Pentagonului Mark Esper va face o declaratie comuna cu guvernul afgan, a anuntat presedintele SUA.AGERPRES/( AS - autor:Violeta…